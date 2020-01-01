DEXTER (DEXTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEXTER (DEXTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEXTER (DEXTER) teave Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. Ametlik veebisait: https://dextersolanacto.org/ Ostke DEXTER kohe!

DEXTER (DEXTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEXTER (DEXTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Koguvaru: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Ringlev varu: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DEXTER (DEXTER) hinna kohta

DEXTER (DEXTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEXTER (DEXTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEXTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEXTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEXTER tokeni tokenoomikat, avastage DEXTER tokeni reaalajas hinda!

DEXTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEXTER võiks suunduda? Meie DEXTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEXTER tokeni hinna ennustust kohe!

