Dexsport (DESU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dexsport (DESU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Dexsport (DESU) teave Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting. Ametlik veebisait: https://dexsport.io/

Dexsport (DESU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dexsport (DESU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Koguvaru: $ 725.00M $ 725.00M $ 725.00M Ringlev varu: $ 195.63M $ 195.63M $ 195.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.349288 $ 0.349288 $ 0.349288 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01035365 $ 0.01035365 $ 0.01035365 Lisateave Dexsport (DESU) hinna kohta

Dexsport (DESU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dexsport (DESU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DESU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DESU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DESU tokeni tokenoomikat, avastage DESU tokeni reaalajas hinda!

DESU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DESU võiks suunduda? Meie DESU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DESU tokeni hinna ennustust kohe!

