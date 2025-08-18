Mis on Dexsport (DESU)

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

Dexsport hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dexsport (DESU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dexsport (DESU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dexsport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DESU kohalike valuutade suhtes

Dexsport (DESU) tokenoomika

Dexsport (DESU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dexsport (DESU) kohta Kui palju on Dexsport (DESU) tänapäeval väärt? Reaalajas DESU hind USD on 0.01063701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DESU/USD hind? $ 0.01063701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DESU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dexsport turukapitalisatsioon? DESU turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DESU ringlev varu? DESU ringlev varu on 195.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DESU (ATH) hind? DESU saavutab ATH hinna summas 0.349288 USD . Mis oli kõigi aegade DESU madalaim (ATL) hind? DESU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DESU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DESU kauplemismaht on -- USD . Kas DESU sel aastal kõrgemale ka suundub? DESU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DESU hinna ennustust

Dexsport (DESU) Olulised valdkonna uudised