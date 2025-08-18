Rohkem infot DESU

Dexsport hind (DESU)

Loendis mitteolevad

1 DESU/USD reaalajas hind:

$0.01063675
$0.01063675
-0.60%1D
mexc
Dexsport (DESU) reaalajas hinnagraafik
Dexsport (DESU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01063675
$ 0.01063675
24 h madal
$ 0.01078094
$ 0.01078094
24 h kõrge

$ 0.01063675
$ 0.01063675

$ 0.01078094
$ 0.01078094

$ 0.349288
$ 0.349288

$ 0
$ 0

-0.55%

-0.58%

+6.78%

+6.78%

Dexsport (DESU) reaalajas hind on $0.01063701. Viimase 24 tunni jooksul DESU kaubeldud madalaim $ 0.01063675 ja kõrgeim $ 0.01078094 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.349288 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DESU muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel +6.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dexsport (DESU) – turuteave

$ 2.08M
$ 2.08M

--
--

$ 7.71M
$ 7.71M

195.63M
195.63M

725,000,000.5526
725,000,000.5526

Dexsport praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DESU ringlev varu on 195.63M, mille koguvaru on 725000000.5526. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.71M.

Dexsport (DESU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dexsport ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dexsport ja USD hinnamuutus $ -0.0024454879.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dexsport ja USD hinnamuutus $ -0.0029454955.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dexsport ja USD hinnamuutus $ -0.001563442700273104.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.58%
30 päeva$ -0.0024454879-22.99%
60 päeva$ -0.0029454955-27.69%
90 päeva$ -0.001563442700273104-12.81%

Mis on Dexsport (DESU)

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dexsport (DESU) allikas

Ametlik veebisait

Dexsport hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dexsport (DESU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dexsport (DESU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dexsport nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dexsport hinna ennustust kohe!

DESU kohalike valuutade suhtes

Dexsport (DESU) tokenoomika

Dexsport (DESU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dexsport (DESU) kohta

Kui palju on Dexsport (DESU) tänapäeval väärt?
Reaalajas DESU hind USD on 0.01063701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DESU/USD hind?
Praegune hind DESU/USD on $ 0.01063701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dexsport turukapitalisatsioon?
DESU turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DESU ringlev varu?
DESU ringlev varu on 195.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DESU (ATH) hind?
DESU saavutab ATH hinna summas 0.349288 USD.
Mis oli kõigi aegade DESU madalaim (ATL) hind?
DESU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DESU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DESU kauplemismaht on -- USD.
Kas DESU sel aastal kõrgemale ka suundub?
DESU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DESU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.