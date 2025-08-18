Rohkem infot DEXSHARE

DEXSHARE Hinnainfo

DEXSHARE Valge raamat

DEXSHARE Ametlik veebisait

DEXSHARE Tokenoomika

DEXSHARE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

dexSHARE logo

dexSHARE hind (DEXSHARE)

Loendis mitteolevad

1 DEXSHARE/USD reaalajas hind:

$0.02745213
$0.02745213$0.02745213
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
dexSHARE (DEXSHARE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:18:39 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 414.96
$ 414.96$ 414.96

$ 0.00209527
$ 0.00209527$ 0.00209527

--

--

+2.52%

+2.52%

dexSHARE (DEXSHARE) reaalajas hind on $0.02745213. Viimase 24 tunni jooksul DEXSHARE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEXSHAREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 414.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00209527.

Lüliajalise tootluse osas on DEXSHARE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dexSHARE (DEXSHARE) – turuteave

$ 538.26
$ 538.26$ 538.26

--
----

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

19.61K
19.61K 19.61K

67,155.0
67,155.0 67,155.0

dexSHARE praegune turukapitalisatsioon on $ 538.26 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEXSHARE ringlev varu on 19.61K, mille koguvaru on 67155.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.84K.

dexSHARE (DEXSHARE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse dexSHARE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dexSHARE ja USD hinnamuutus $ +0.0064601917.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dexSHARE ja USD hinnamuutus $ +0.0089148266.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dexSHARE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0064601917+23.53%
60 päeva$ +0.0089148266+32.47%
90 päeva$ 0--

Mis on dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse dexSHARE (DEXSHARE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

dexSHARE hinna ennustus (USD)

Kui palju on dexSHARE (DEXSHARE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dexSHARE (DEXSHARE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dexSHARE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dexSHARE hinna ennustust kohe!

DEXSHARE kohalike valuutade suhtes

dexSHARE (DEXSHARE) tokenoomika

dexSHARE (DEXSHARE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEXSHARE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dexSHARE (DEXSHARE) kohta

Kui palju on dexSHARE (DEXSHARE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEXSHARE hind USD on 0.02745213 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEXSHARE/USD hind?
Praegune hind DEXSHARE/USD on $ 0.02745213. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dexSHARE turukapitalisatsioon?
DEXSHARE turukapitalisatsioon on $ 538.26 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEXSHARE ringlev varu?
DEXSHARE ringlev varu on 19.61K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXSHARE (ATH) hind?
DEXSHARE saavutab ATH hinna summas 414.96 USD.
Mis oli kõigi aegade DEXSHARE madalaim (ATL) hind?
DEXSHARE nägi ATL hinda summas 0.00209527 USD.
Milline on DEXSHARE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEXSHARE kauplemismaht on -- USD.
Kas DEXSHARE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEXSHARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXSHARE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:18:39 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.