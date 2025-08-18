Mis on dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dexSHARE (DEXSHARE) kohta Kui palju on dexSHARE (DEXSHARE) tänapäeval väärt? Reaalajas DEXSHARE hind USD on 0.02745213 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEXSHARE/USD hind? $ 0.02745213 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEXSHARE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dexSHARE turukapitalisatsioon? DEXSHARE turukapitalisatsioon on $ 538.26 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEXSHARE ringlev varu? DEXSHARE ringlev varu on 19.61K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEXSHARE (ATH) hind? DEXSHARE saavutab ATH hinna summas 414.96 USD . Mis oli kõigi aegade DEXSHARE madalaim (ATL) hind? DEXSHARE nägi ATL hinda summas 0.00209527 USD . Milline on DEXSHARE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEXSHARE kauplemismaht on -- USD . Kas DEXSHARE sel aastal kõrgemale ka suundub? DEXSHARE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEXSHARE hinna ennustust

