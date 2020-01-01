DexQuark (QRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DexQuark (QRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DexQuark (QRK) teave DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Ametlik veebisait: https://dexquark.io Valge raamat: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Ostke QRK kohe!

DexQuark (QRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DexQuark (QRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Koguvaru: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Ringlev varu: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DexQuark (QRK) hinna kohta

DexQuark (QRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DexQuark (QRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QRK tokeni tokenoomikat, avastage QRK tokeni reaalajas hinda!

QRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QRK võiks suunduda? Meie QRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QRK tokeni hinna ennustust kohe!

