Mis on DexQuark (QRK)

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

DexQuark (QRK) tokenoomika

DexQuark (QRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexQuark (QRK) kohta Kui palju on DexQuark (QRK) tänapäeval väärt? Reaalajas QRK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune QRK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind QRK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DexQuark turukapitalisatsioon? QRK turukapitalisatsioon on $ 11.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on QRK ringlev varu? QRK ringlev varu on 895.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim QRK (ATH) hind? QRK saavutab ATH hinna summas 0.00107475 USD . Mis oli kõigi aegade QRK madalaim (ATL) hind? QRK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on QRK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine QRK kauplemismaht on -- USD . Kas QRK sel aastal kõrgemale ka suundub? QRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QRK hinna ennustust

