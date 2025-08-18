Rohkem infot QRK

DexQuark hind (QRK)

1 QRK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
DexQuark (QRK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:18:34 (UTC+8)

DexQuark (QRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107475
$ 0.00107475$ 0.00107475

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.90%

-2.90%

DexQuark (QRK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul QRK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. QRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00107475 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on QRK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DexQuark (QRK) – turuteave

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

895.67M
895.67M 895.67M

895,665,718.711256
895,665,718.711256 895,665,718.711256

DexQuark praegune turukapitalisatsioon on $ 11.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. QRK ringlev varu on 895.67M, mille koguvaru on 895665718.711256. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.36K.

DexQuark (QRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DexQuark ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DexQuark ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DexQuark ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DexQuark ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+10.10%
60 päeva$ 0+20.07%
90 päeva$ 0--

Mis on DexQuark (QRK)

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

Üksuse DexQuark (QRK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DexQuark hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexQuark (QRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexQuark (QRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexQuark nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexQuark hinna ennustust kohe!

DexQuark (QRK) tokenoomika

DexQuark (QRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexQuark (QRK) kohta

Kui palju on DexQuark (QRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas QRK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QRK/USD hind?
Praegune hind QRK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DexQuark turukapitalisatsioon?
QRK turukapitalisatsioon on $ 11.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QRK ringlev varu?
QRK ringlev varu on 895.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QRK (ATH) hind?
QRK saavutab ATH hinna summas 0.00107475 USD.
Mis oli kõigi aegade QRK madalaim (ATL) hind?
QRK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on QRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QRK kauplemismaht on -- USD.
Kas QRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
QRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QRK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:18:34 (UTC+8)

DexQuark (QRK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

