DexKit (KIT) teave DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions. Ametlik veebisait: https://dexkit.com/ Ostke KIT kohe!

DexKit (KIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DexKit (KIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.20M Koguvaru: $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.79 Kõigi aegade madalaim: $ 0.153656 Praegune hind: $ 0.420159 Lisateave DexKit (KIT) hinna kohta

DexKit (KIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DexKit (KIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KIT tokeni tokenoomikat, avastage KIT tokeni reaalajas hinda!

KIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KIT võiks suunduda? Meie KIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KIT tokeni hinna ennustust kohe!

