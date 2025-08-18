Rohkem infot KIT

DexKit hind (KIT)

1 KIT/USD reaalajas hind:

$0.432449
$0.432449
-2.10%1D
DexKit (KIT) reaalajas hinnagraafik
DexKit (KIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.431247
$ 0.431247
24 h madal
$ 0.45905
$ 0.45905
24 h kõrge

$ 0.431247
$ 0.431247

$ 0.45905
$ 0.45905

$ 9.79
$ 9.79

$ 0.153656
$ 0.153656

-0.39%

-2.18%

+0.90%

+0.90%

DexKit (KIT) reaalajas hind on $0.432449. Viimase 24 tunni jooksul KIT kaubeldud madalaim $ 0.431247 ja kõrgeim $ 0.45905 näitab aktiivset turu volatiivsust. KITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.153656.

Lüliajalise tootluse osas on KIT muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -2.18% 24 tunni vältel +0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DexKit (KIT) – turuteave

$ 4.32M
$ 4.32M

--
----

$ 4.32M
$ 4.32M

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

DexKit praegune turukapitalisatsioon on $ 4.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KIT ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.32M.

DexKit (KIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DexKit ja USD hinnamuutus $ -0.0096394756163253.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DexKit ja USD hinnamuutus $ +0.0901302854.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DexKit ja USD hinnamuutus $ +0.2852785617.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DexKit ja USD hinnamuutus $ +0.16522217624141547.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0096394756163253-2.18%
30 päeva$ +0.0901302854+20.84%
60 päeva$ +0.2852785617+65.97%
90 päeva$ +0.16522217624141547+61.83%

Mis on DexKit (KIT)

DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DexKit (KIT) allikas

Ametlik veebisait

DexKit hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexKit (KIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexKit (KIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexKit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexKit hinna ennustust kohe!

KIT kohalike valuutade suhtes

DexKit (KIT) tokenoomika

DexKit (KIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexKit (KIT) kohta

Kui palju on DexKit (KIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KIT hind USD on 0.432449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KIT/USD hind?
Praegune hind KIT/USD on $ 0.432449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DexKit turukapitalisatsioon?
KIT turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KIT ringlev varu?
KIT ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIT (ATH) hind?
KIT saavutab ATH hinna summas 9.79 USD.
Mis oli kõigi aegade KIT madalaim (ATL) hind?
KIT nägi ATL hinda summas 0.153656 USD.
Milline on KIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KIT kauplemismaht on -- USD.
Kas KIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIT hinna ennustust.
