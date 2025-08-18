Mis on DexKit (KIT)

DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DexKit (KIT) allikas Ametlik veebisait

DexKit hinna ennustus (USD)

Kui palju on DexKit (KIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DexKit (KIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DexKit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DexKit hinna ennustust kohe!

KIT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DexKit (KIT) tokenoomika

DexKit (KIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DexKit (KIT) kohta Kui palju on DexKit (KIT) tänapäeval väärt? Reaalajas KIT hind USD on 0.432449 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KIT/USD hind? $ 0.432449 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DexKit turukapitalisatsioon? KIT turukapitalisatsioon on $ 4.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KIT ringlev varu? KIT ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KIT (ATH) hind? KIT saavutab ATH hinna summas 9.79 USD . Mis oli kõigi aegade KIT madalaim (ATL) hind? KIT nägi ATL hinda summas 0.153656 USD . Milline on KIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KIT kauplemismaht on -- USD . Kas KIT sel aastal kõrgemale ka suundub? KIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KIT hinna ennustust

DexKit (KIT) Olulised valdkonna uudised