dexie bucks (DBX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dexie bucks (DBX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dexie bucks (DBX) teave dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Ametlik veebisait: https://dexie.space Valge raamat: https://dexie.space/dbx Ostke DBX kohe!

dexie bucks (DBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dexie bucks (DBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 699.49K $ 699.49K $ 699.49K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Praegune hind: $ 0.069317 $ 0.069317 $ 0.069317 Lisateave dexie bucks (DBX) hinna kohta

dexie bucks (DBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dexie bucks (DBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DBX tokeni tokenoomikat, avastage DBX tokeni reaalajas hinda!

DBX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DBX võiks suunduda? Meie DBX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DBX tokeni hinna ennustust kohe!

