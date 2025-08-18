Mis on dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Üksuse dexie bucks (DBX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

dexie bucks hinna ennustus (USD)

Kui palju on dexie bucks (DBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dexie bucks (DBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake dexie bucks hinna ennustust kohe!

DBX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

dexie bucks (DBX) tokenoomika

dexie bucks (DBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dexie bucks (DBX) kohta Kui palju on dexie bucks (DBX) tänapäeval väärt? Reaalajas DBX hind USD on 0.075955 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DBX/USD hind? $ 0.075955 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dexie bucks turukapitalisatsioon? DBX turukapitalisatsioon on $ 766.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DBX ringlev varu? DBX ringlev varu on 10.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DBX (ATH) hind? DBX saavutab ATH hinna summas 0.24144 USD . Mis oli kõigi aegade DBX madalaim (ATL) hind? DBX nägi ATL hinda summas 0.02865464 USD . Milline on DBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DBX kauplemismaht on -- USD . Kas DBX sel aastal kõrgemale ka suundub? DBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DBX hinna ennustust

