Dexalot (ALOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dexalot (ALOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dexalot (ALOT) teave Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Ametlik veebisait: https://dexalot.com/

Dexalot (ALOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dexalot (ALOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.93M $ 9.93M $ 9.93M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 57.96M $ 57.96M $ 57.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.13M $ 17.13M $ 17.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.080024 $ 0.080024 $ 0.080024 Praegune hind: $ 0.171268 $ 0.171268 $ 0.171268 Lisateave Dexalot (ALOT) hinna kohta

Dexalot (ALOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dexalot (ALOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALOT tokeni tokenoomikat, avastage ALOT tokeni reaalajas hinda!

ALOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALOT võiks suunduda? Meie ALOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

