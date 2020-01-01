Devin (DEVIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Devin (DEVIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Devin (DEVIN) teave AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans Ametlik veebisait: https://www.devintoken.xyz/ Ostke DEVIN kohe!

Devin (DEVIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Devin (DEVIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02094181 $ 0.02094181 $ 0.02094181 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00125244 $ 0.00125244 $ 0.00125244 Lisateave Devin (DEVIN) hinna kohta

Devin (DEVIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Devin (DEVIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEVIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEVIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEVIN tokeni tokenoomikat, avastage DEVIN tokeni reaalajas hinda!

DEVIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEVIN võiks suunduda? Meie DEVIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEVIN tokeni hinna ennustust kohe!

