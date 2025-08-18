Mis on Devin (DEVIN)

AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans

Üksuse Devin (DEVIN) allikas Ametlik veebisait

Devin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Devin (DEVIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Devin (DEVIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Devin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DEVIN kohalike valuutade suhtes

Devin (DEVIN) tokenoomika

Devin (DEVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Devin (DEVIN) kohta Kui palju on Devin (DEVIN) tänapäeval väärt? Reaalajas DEVIN hind USD on 0.00126856 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEVIN/USD hind? $ 0.00126856 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEVIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Devin turukapitalisatsioon? DEVIN turukapitalisatsioon on $ 1.24M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEVIN ringlev varu? DEVIN ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEVIN (ATH) hind? DEVIN saavutab ATH hinna summas 0.02094181 USD . Mis oli kõigi aegade DEVIN madalaim (ATL) hind? DEVIN nägi ATL hinda summas 0.00022423 USD . Milline on DEVIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEVIN kauplemismaht on -- USD . Kas DEVIN sel aastal kõrgemale ka suundub? DEVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEVIN hinna ennustust

