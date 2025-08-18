Rohkem infot DEVIN

DEVIN Hinnainfo

DEVIN Ametlik veebisait

DEVIN Tokenoomika

DEVIN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Devin logo

Devin hind (DEVIN)

Loendis mitteolevad

1 DEVIN/USD reaalajas hind:

$0.00126855
$0.00126855$0.00126855
+9.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Devin (DEVIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:49:32 (UTC+8)

Devin (DEVIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00036867
$ 0.00036867$ 0.00036867
24 h madal
$ 0.00126884
$ 0.00126884$ 0.00126884
24 h kõrge

$ 0.00036867
$ 0.00036867$ 0.00036867

$ 0.00126884
$ 0.00126884$ 0.00126884

$ 0.02094181
$ 0.02094181$ 0.02094181

$ 0.00022423
$ 0.00022423$ 0.00022423

+2.07%

+9.91%

+15.75%

+15.75%

Devin (DEVIN) reaalajas hind on $0.00126856. Viimase 24 tunni jooksul DEVIN kaubeldud madalaim $ 0.00036867 ja kõrgeim $ 0.00126884 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEVINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02094181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00022423.

Lüliajalise tootluse osas on DEVIN muutunud +2.07% viimase tunni jooksul, +9.91% 24 tunni vältel +15.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Devin (DEVIN) – turuteave

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Devin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEVIN ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.24M.

Devin (DEVIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Devin ja USD hinnamuutus $ +0.00011439.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Devin ja USD hinnamuutus $ +0.0002932304.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Devin ja USD hinnamuutus $ +0.0002154886.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Devin ja USD hinnamuutus $ +0.00098318132394978964.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011439+9.91%
30 päeva$ +0.0002932304+23.12%
60 päeva$ +0.0002154886+16.99%
90 päeva$ +0.00098318132394978964+344.52%

Mis on Devin (DEVIN)

AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Devin (DEVIN) allikas

Ametlik veebisait

Devin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Devin (DEVIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Devin (DEVIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Devin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Devin hinna ennustust kohe!

DEVIN kohalike valuutade suhtes

Devin (DEVIN) tokenoomika

Devin (DEVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Devin (DEVIN) kohta

Kui palju on Devin (DEVIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEVIN hind USD on 0.00126856 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEVIN/USD hind?
Praegune hind DEVIN/USD on $ 0.00126856. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Devin turukapitalisatsioon?
DEVIN turukapitalisatsioon on $ 1.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEVIN ringlev varu?
DEVIN ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEVIN (ATH) hind?
DEVIN saavutab ATH hinna summas 0.02094181 USD.
Mis oli kõigi aegade DEVIN madalaim (ATL) hind?
DEVIN nägi ATL hinda summas 0.00022423 USD.
Milline on DEVIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEVIN kauplemismaht on -- USD.
Kas DEVIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEVIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:49:32 (UTC+8)

Devin (DEVIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.