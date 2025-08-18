Rohkem infot 0XDEV

DEVAI hind (0XDEV)

1 0XDEV/USD reaalajas hind:

$0.04122832
$0.04122832
0.00%1D
DEVAI (0XDEV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:47:20 (UTC+8)

DEVAI (0XDEV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 21.48
$ 0.020983
--

--

0.00%

0.00%

DEVAI (0XDEV) reaalajas hind on $0.04122832. Viimase 24 tunni jooksul 0XDEV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0XDEVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020983.

Lüliajalise tootluse osas on 0XDEV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DEVAI (0XDEV) – turuteave

$ 34.48K
--
$ 40.46K
836.31K
981,235.5797974833
DEVAI praegune turukapitalisatsioon on $ 34.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0XDEV ringlev varu on 836.31K, mille koguvaru on 981235.5797974833. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.46K.

DEVAI (0XDEV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ +0.0005655494.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ +0.0127488767.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0005655494+1.37%
60 päeva$ +0.0127488767+30.92%
90 päeva$ 0--

Mis on DEVAI (0XDEV)

AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DEVAI (0XDEV) allikas

Ametlik veebisait

DEVAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DEVAI (0XDEV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEVAI (0XDEV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEVAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DEVAI hinna ennustust kohe!

0XDEV kohalike valuutade suhtes

DEVAI (0XDEV) tokenoomika

DEVAI (0XDEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0XDEV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DEVAI (0XDEV) kohta

Kui palju on DEVAI (0XDEV) tänapäeval väärt?
Reaalajas 0XDEV hind USD on 0.04122832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 0XDEV/USD hind?
Praegune hind 0XDEV/USD on $ 0.04122832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DEVAI turukapitalisatsioon?
0XDEV turukapitalisatsioon on $ 34.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 0XDEV ringlev varu?
0XDEV ringlev varu on 836.31K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0XDEV (ATH) hind?
0XDEV saavutab ATH hinna summas 21.48 USD.
Mis oli kõigi aegade 0XDEV madalaim (ATL) hind?
0XDEV nägi ATL hinda summas 0.020983 USD.
Milline on 0XDEV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 0XDEV kauplemismaht on -- USD.
Kas 0XDEV sel aastal kõrgemale ka suundub?
0XDEV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0XDEV hinna ennustust.
