DEVAI (0XDEV) reaalajas hind on $0.04122832. Viimase 24 tunni jooksul 0XDEV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0XDEVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020983.
Lüliajalise tootluse osas on 0XDEV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DEVAI praegune turukapitalisatsioon on $ 34.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0XDEV ringlev varu on 836.31K, mille koguvaru on 981235.5797974833. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.46K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ +0.0005655494.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ +0.0127488767.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DEVAI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0005655494
|+1.37%
|60 päeva
|$ +0.0127488767
|+30.92%
|90 päeva
|$ 0
|--
AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.