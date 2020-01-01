Dev Protocol (DEV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dev Protocol (DEV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dev Protocol (DEV) teave Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value. Ametlik veebisait: https://devprotocol.xyz/ Valge raamat: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md

Dev Protocol (DEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dev Protocol (DEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 176.38K $ 176.38K $ 176.38K Koguvaru: $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Ringlev varu: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 669.21K $ 669.21K $ 669.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.067745 $ 0.067745 $ 0.067745 Lisateave Dev Protocol (DEV) hinna kohta

Dev Protocol (DEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dev Protocol (DEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEV tokeni tokenoomikat, avastage DEV tokeni reaalajas hinda!

DEV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEV võiks suunduda? Meie DEV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

