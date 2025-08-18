Mis on Dev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

Üksuse Dev Protocol (DEV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dev Protocol (DEV) tokenoomika

Dev Protocol (DEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Dev Protocol (DEV) tänapäeval väärt? Reaalajas DEV hind USD on 0.068243 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEV/USD hind? $ 0.068243 . Milline on Dev Protocol turukapitalisatsioon? DEV turukapitalisatsioon on $ 177.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEV ringlev varu? DEV ringlev varu on 2.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEV (ATH) hind? DEV saavutab ATH hinna summas 20.09 USD . Mis oli kõigi aegade DEV madalaim (ATL) hind? DEV nägi ATL hinda summas 0.00039895 USD . Milline on DEV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEV kauplemismaht on -- USD .

