Dev Protocol hind (DEV)

Dev Protocol (DEV) reaalajas hinnagraafik
Dev Protocol (DEV) hinna teave (USD)

Dev Protocol (DEV) reaalajas hind on $0.068243. Viimase 24 tunni jooksul DEV kaubeldud madalaim $ 0.068243 ja kõrgeim $ 0.071223 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 20.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00039895.

Lüliajalise tootluse osas on DEV muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.56% 24 tunni vältel -14.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dev Protocol (DEV) – turuteave

$ 177.67K
$ 177.67K$ 177.67K

--
----

$ 674.13K
$ 674.13K$ 674.13K

2.60M
2.60M 2.60M

9,878,349.208663823
9,878,349.208663823 9,878,349.208663823

Dev Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 177.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEV ringlev varu on 2.60M, mille koguvaru on 9878349.208663823. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 674.13K.

Dev Protocol (DEV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dev Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.002525122559327.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dev Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0065855109.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dev Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0051415709.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dev Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002525122559327-3.56%
30 päeva$ -0.0065855109-9.65%
60 päeva$ +0.0051415709+7.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Dev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

Dev Protocol (DEV) allikas

Dev Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dev Protocol (DEV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dev Protocol (DEV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dev Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dev Protocol (DEV) tokenoomika

Dev Protocol (DEV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Dev Protocol (DEV) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEV hind USD on 0.068243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEV/USD hind?
Praegune hind DEV/USD on $ 0.068243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dev Protocol turukapitalisatsioon?
DEV turukapitalisatsioon on $ 177.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEV ringlev varu?
DEV ringlev varu on 2.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEV (ATH) hind?
DEV saavutab ATH hinna summas 20.09 USD.
Mis oli kõigi aegade DEV madalaim (ATL) hind?
DEV nägi ATL hinda summas 0.00039895 USD.
Milline on DEV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEV kauplemismaht on -- USD.
Kas DEV sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEV hinna ennustust.
