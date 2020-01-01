DEV AI (DEVAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEV AI (DEVAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEV AI (DEVAI) teave AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project's needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed. Ametlik veebisait: https://devai.tech/ Valge raamat: https://devai.tech/faq

DEV AI (DEVAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEV AI (DEVAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 639.53K $ 639.53K $ 639.53K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 639.53K $ 639.53K $ 639.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00063955 $ 0.00063955 $ 0.00063955 Lisateave DEV AI (DEVAI) hinna kohta

DEV AI (DEVAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEV AI (DEVAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEVAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEVAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEVAI tokeni tokenoomikat, avastage DEVAI tokeni reaalajas hinda!

