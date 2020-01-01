DEUS Finance (DEUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DEUS Finance (DEUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DEUS Finance (DEUS) teave DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading. Ametlik veebisait: https://deus.finance/ Ostke DEUS kohe!

DEUS Finance (DEUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DEUS Finance (DEUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Koguvaru: $ 302.00K $ 302.00K $ 302.00K Ringlev varu: $ 159.66K $ 159.66K $ 159.66K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,128.68 $ 1,128.68 $ 1,128.68 Kõigi aegade madalaim: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Praegune hind: $ 6.93 $ 6.93 $ 6.93 Lisateave DEUS Finance (DEUS) hinna kohta

DEUS Finance (DEUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DEUS Finance (DEUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEUS tokeni tokenoomikat, avastage DEUS tokeni reaalajas hinda!

DEUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEUS võiks suunduda? Meie DEUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEUS tokeni hinna ennustust kohe!

