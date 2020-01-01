Desy Duk (DESY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Desy Duk (DESY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Desy Duk (DESY) teave The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Ametlik veebisait: https://desyduk.com/ Ostke DESY kohe!

Desy Duk (DESY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Desy Duk (DESY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.08K $ 24.08K $ 24.08K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.08K $ 24.08K $ 24.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00142863 $ 0.00142863 $ 0.00142863 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Desy Duk (DESY) hinna kohta

Desy Duk (DESY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Desy Duk (DESY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DESY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DESY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DESY tokeni tokenoomikat, avastage DESY tokeni reaalajas hinda!

DESY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DESY võiks suunduda? Meie DESY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DESY tokeni hinna ennustust kohe!

