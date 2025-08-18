Rohkem infot DESY

DESY Hinnainfo

DESY Ametlik veebisait

DESY Tokenoomika

DESY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Desy Duk logo

Desy Duk hind (DESY)

Loendis mitteolevad

1 DESY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Desy Duk (DESY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:47:14 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142863
$ 0.00142863$ 0.00142863

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.23%

+6.23%

Desy Duk (DESY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DESY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00142863 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DESY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Desy Duk (DESY) – turuteave

$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K

--
----

$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,635.653685
999,718,635.653685 999,718,635.653685

Desy Duk praegune turukapitalisatsioon on $ 24.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DESY ringlev varu on 999.72M, mille koguvaru on 999718635.653685. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.08K.

Desy Duk (DESY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Desy Duk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Desy Duk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Desy Duk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Desy Duk ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-8.49%
60 päeva$ 0-12.90%
90 päeva$ 0--

Mis on Desy Duk (DESY)

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Desy Duk (DESY) allikas

Ametlik veebisait

Desy Duk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Desy Duk (DESY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Desy Duk (DESY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Desy Duk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Desy Duk hinna ennustust kohe!

DESY kohalike valuutade suhtes

Desy Duk (DESY) tokenoomika

Desy Duk (DESY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DESY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Desy Duk (DESY) kohta

Kui palju on Desy Duk (DESY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DESY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DESY/USD hind?
Praegune hind DESY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Desy Duk turukapitalisatsioon?
DESY turukapitalisatsioon on $ 24.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DESY ringlev varu?
DESY ringlev varu on 999.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DESY (ATH) hind?
DESY saavutab ATH hinna summas 0.00142863 USD.
Mis oli kõigi aegade DESY madalaim (ATL) hind?
DESY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DESY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DESY kauplemismaht on -- USD.
Kas DESY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DESY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DESY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:47:14 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.