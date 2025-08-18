DessalinesAI by Virtuals hind (DESSAI)
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DESSAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DESSAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00135965 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DESSAI muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, +2.16% 24 tunni vältel +9.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DessalinesAI by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 288.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DESSAI ringlev varu on 855.53M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 336.79K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DessalinesAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DessalinesAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DessalinesAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DessalinesAI by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+2.16%
|30 päeva
|$ 0
|-25.79%
|60 päeva
|$ 0
|-65.64%
|90 päeva
|$ 0
|--
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
