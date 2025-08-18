Rohkem infot DDX

DerivaDAO logo

DerivaDAO hind (DDX)

Loendis mitteolevad

1 DDX/USD reaalajas hind:

$0.01547052
$0.01547052$0.01547052
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
DerivaDAO (DDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:35:04 (UTC+8)

DerivaDAO (DDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15.28
$ 15.28$ 15.28

$ 0.01007713
$ 0.01007713$ 0.01007713

--

--

+5.42%

+5.42%

DerivaDAO (DDX) reaalajas hind on $0.01547052. Viimase 24 tunni jooksul DDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01007713.

Lüliajalise tootluse osas on DDX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DerivaDAO (DDX) – turuteave

$ 823.48K
$ 823.48K$ 823.48K

--
----

$ 823.57K
$ 823.57K$ 823.57K

53.23M
53.23M 53.23M

53,235,018.19686083
53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

DerivaDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 823.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DDX ringlev varu on 53.23M, mille koguvaru on 53235018.19686083. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 823.57K.

DerivaDAO (DDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DerivaDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DerivaDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0023019561.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DerivaDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0033826168.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DerivaDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0023019561+14.88%
60 päeva$ +0.0033826168+21.86%
90 päeva$ 0--

Mis on DerivaDAO (DDX)

Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy.



Üksuse DerivaDAO (DDX) allikas

Ametlik veebisait

DerivaDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on DerivaDAO (DDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DerivaDAO (DDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DerivaDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DerivaDAO hinna ennustust kohe!





DerivaDAO (DDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DerivaDAO (DDX) kohta

Kui palju on DerivaDAO (DDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DDX hind USD on 0.01547052 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DDX/USD hind?
Praegune hind DDX/USD on $ 0.01547052. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DerivaDAO turukapitalisatsioon?
DDX turukapitalisatsioon on $ 823.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DDX ringlev varu?
DDX ringlev varu on 53.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DDX (ATH) hind?
DDX saavutab ATH hinna summas 15.28 USD.
Mis oli kõigi aegade DDX madalaim (ATL) hind?
DDX nägi ATL hinda summas 0.01007713 USD.
Milline on DDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DDX kauplemismaht on -- USD.
Kas DDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DDX hinna ennustust.
DerivaDAO (DDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.