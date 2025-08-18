Mis on DerivaDAO (DDX)

Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy.

Üksuse DerivaDAO (DDX) allikas Ametlik veebisait

DerivaDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on DerivaDAO (DDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DerivaDAO (DDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DerivaDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DerivaDAO hinna ennustust kohe!

DDX kohalike valuutade suhtes

DerivaDAO (DDX) tokenoomika

DerivaDAO (DDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DerivaDAO (DDX) kohta Kui palju on DerivaDAO (DDX) tänapäeval väärt? Reaalajas DDX hind USD on 0.01547052 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DDX/USD hind? $ 0.01547052 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DerivaDAO turukapitalisatsioon? DDX turukapitalisatsioon on $ 823.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DDX ringlev varu? DDX ringlev varu on 53.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DDX (ATH) hind? DDX saavutab ATH hinna summas 15.28 USD . Mis oli kõigi aegade DDX madalaim (ATL) hind? DDX nägi ATL hinda summas 0.01007713 USD . Milline on DDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DDX kauplemismaht on -- USD . Kas DDX sel aastal kõrgemale ka suundub? DDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DDX hinna ennustust

