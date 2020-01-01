Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) teave Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Ametlik veebisait: https://deq.fi Ostke STAVAIL kohe!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Deq Staked AVAIL (STAVAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 518,67K $ 518,67K $ 518,67K Koguvaru: $ 29,27M $ 29,27M $ 29,27M Ringlev varu: $ 29,27M $ 29,27M $ 29,27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 518,67K $ 518,67K $ 518,67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,186304 $ 0,186304 $ 0,186304 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00424246 $ 0,00424246 $ 0,00424246 Praegune hind: $ 0,01771773 $ 0,01771773 $ 0,01771773 Lisateave Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hinna kohta

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAVAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAVAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAVAIL tokeni tokenoomikat, avastage STAVAIL tokeni reaalajas hinda!

