Deq Staked AVAIL logo

Deq Staked AVAIL hind (STAVAIL)

Loendis mitteolevad

1 STAVAIL/USD reaalajas hind:

$0.01913358
$0.01913358
+0.60%1D
mexc
USD
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) reaalajas hinnagraafik
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01886627
$ 0.01886627
24 h madal
$ 0.02044337
$ 0.02044337
24 h kõrge

$ 0.01886627
$ 0.01886627

$ 0.02044337
$ 0.02044337

$ 0.186304
$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246

-0.16%

+0.76%

-7.11%

-7.11%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) reaalajas hind on $0.0191613. Viimase 24 tunni jooksul STAVAIL kaubeldud madalaim $ 0.01886627 ja kõrgeim $ 0.02044337 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAVAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.186304 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00424246.

Lüliajalise tootluse osas on STAVAIL muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel -7.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) – turuteave

$ 560.11K
$ 560.11K

--
--

$ 560.11K
$ 560.11K

29.27M
29.27M

29,273,890.51184103
29,273,890.51184103

Deq Staked AVAIL praegune turukapitalisatsioon on $ 560.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STAVAIL ringlev varu on 29.27M, mille koguvaru on 29273890.51184103. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 560.11K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Deq Staked AVAIL ja USD hinnamuutus $ +0.00014384.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Deq Staked AVAIL ja USD hinnamuutus $ -0.0007981237.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Deq Staked AVAIL ja USD hinnamuutus $ -0.0075393583.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Deq Staked AVAIL ja USD hinnamuutus $ -0.01878765004528997.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014384+0.76%
30 päeva$ -0.0007981237-4.16%
60 päeva$ -0.0075393583-39.34%
90 päeva$ -0.01878765004528997-49.50%

Mis on Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Deq Staked AVAIL (STAVAIL) allikas

Ametlik veebisait

Deq Staked AVAIL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Deq Staked AVAIL (STAVAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deq Staked AVAIL (STAVAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deq Staked AVAIL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Deq Staked AVAIL hinna ennustust kohe!

STAVAIL kohalike valuutade suhtes

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAVAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kohta

Kui palju on Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAVAIL hind USD on 0.0191613 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAVAIL/USD hind?
Praegune hind STAVAIL/USD on $ 0.0191613. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Deq Staked AVAIL turukapitalisatsioon?
STAVAIL turukapitalisatsioon on $ 560.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAVAIL ringlev varu?
STAVAIL ringlev varu on 29.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAVAIL (ATH) hind?
STAVAIL saavutab ATH hinna summas 0.186304 USD.
Mis oli kõigi aegade STAVAIL madalaim (ATL) hind?
STAVAIL nägi ATL hinda summas 0.00424246 USD.
Milline on STAVAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAVAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas STAVAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAVAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAVAIL hinna ennustust.
