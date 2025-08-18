Mis on Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Üksuse Deq Staked AVAIL (STAVAIL) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kohta Kui palju on Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tänapäeval väärt? Reaalajas STAVAIL hind USD on 0.0191613 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAVAIL/USD hind? $ 0.0191613 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAVAIL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Deq Staked AVAIL turukapitalisatsioon? STAVAIL turukapitalisatsioon on $ 560.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAVAIL ringlev varu? STAVAIL ringlev varu on 29.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAVAIL (ATH) hind? STAVAIL saavutab ATH hinna summas 0.186304 USD . Mis oli kõigi aegade STAVAIL madalaim (ATL) hind? STAVAIL nägi ATL hinda summas 0.00424246 USD . Milline on STAVAIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAVAIL kauplemismaht on -- USD . Kas STAVAIL sel aastal kõrgemale ka suundub? STAVAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAVAIL hinna ennustust

