DePlan (DPLN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DePlan (DPLN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DePlan (DPLN) teave DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions. Ametlik veebisait: https://deplan.xyz Valge raamat: https://deplan.xyz/whitepaper Ostke DPLN kohe!

DePlan (DPLN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DePlan (DPLN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.95K $ 53.95K $ 53.95K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 967.67K $ 967.67K $ 967.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00874859 $ 0.00874859 $ 0.00874859 Praegune hind: $ 0.00968293 $ 0.00968293 $ 0.00968293 Lisateave DePlan (DPLN) hinna kohta

DePlan (DPLN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DePlan (DPLN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DPLN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DPLN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DPLN tokeni tokenoomikat, avastage DPLN tokeni reaalajas hinda!

DPLN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DPLN võiks suunduda? Meie DPLN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DPLN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!