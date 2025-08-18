Rohkem infot DPLN

DePlan hind (DPLN)

1 DPLN/USD reaalajas hind:

$0.00953646
$0.00953646
-5.30%1D
DePlan (DPLN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:33:12 (UTC+8)

DePlan (DPLN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00951633
24 h madal
$ 0.01014216
24 h kõrge

$ 0.00951633
$ 0.01014216
$ 2.13
$ 0.00874859
-0.16%

-5.34%

-4.14%

-4.14%

DePlan (DPLN) reaalajas hind on $0.00953646. Viimase 24 tunni jooksul DPLN kaubeldud madalaim $ 0.00951633 ja kõrgeim $ 0.01014216 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPLNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00874859.

Lüliajalise tootluse osas on DPLN muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -5.34% 24 tunni vältel -4.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DePlan (DPLN) – turuteave

$ 53.17K
--
$ 953.64K
5.58M
99,999,306.677467
DePlan praegune turukapitalisatsioon on $ 53.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPLN ringlev varu on 5.58M, mille koguvaru on 99999306.677467. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 953.64K.

DePlan (DPLN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DePlan ja USD hinnamuutus $ -0.000538682145135357.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DePlan ja USD hinnamuutus $ -0.0012832231.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DePlan ja USD hinnamuutus $ -0.0021521520.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DePlan ja USD hinnamuutus $ -0.006910055949595227.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000538682145135357-5.34%
30 päeva$ -0.0012832231-13.45%
60 päeva$ -0.0021521520-22.56%
90 päeva$ -0.006910055949595227-42.01%

Mis on DePlan (DPLN)

DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DePlan (DPLN) allikas

Ametlik veebisait

DePlan hinna ennustus (USD)

Kui palju on DePlan (DPLN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePlan (DPLN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePlan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DePlan hinna ennustust kohe!

DPLN kohalike valuutade suhtes

DePlan (DPLN) tokenoomika

DePlan (DPLN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPLN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DePlan (DPLN) kohta

Kui palju on DePlan (DPLN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPLN hind USD on 0.00953646 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPLN/USD hind?
Praegune hind DPLN/USD on $ 0.00953646. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DePlan turukapitalisatsioon?
DPLN turukapitalisatsioon on $ 53.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPLN ringlev varu?
DPLN ringlev varu on 5.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPLN (ATH) hind?
DPLN saavutab ATH hinna summas 2.13 USD.
Mis oli kõigi aegade DPLN madalaim (ATL) hind?
DPLN nägi ATL hinda summas 0.00874859 USD.
Milline on DPLN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPLN kauplemismaht on -- USD.
Kas DPLN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPLN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPLN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:33:12 (UTC+8)

