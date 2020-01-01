DePINs (DEPINS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DePINs (DEPINS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DePINs (DEPINS) teave DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption. Ametlik veebisait: https://www.depins.app/ Ostke DEPINS kohe!

DePINs (DEPINS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DePINs (DEPINS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.85K $ 70.85K $ 70.85K Koguvaru: $ 15.57B $ 15.57B $ 15.57B Ringlev varu: $ 15.57B $ 15.57B $ 15.57B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.85K $ 70.85K $ 70.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DePINs (DEPINS) hinna kohta

DePINs (DEPINS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DePINs (DEPINS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEPINS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEPINS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEPINS tokeni tokenoomikat, avastage DEPINS tokeni reaalajas hinda!

DEPINS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEPINS võiks suunduda? Meie DEPINS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEPINS tokeni hinna ennustust kohe!

