DePINs hind (DEPINS)

1 DEPINS/USD reaalajas hind:

--
----
-0.10%1D
DePINs (DEPINS) reaalajas hinnagraafik
DePINs (DEPINS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.16%

+1.05%

+1.05%

DePINs (DEPINS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DEPINS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEPINSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DEPINS muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel +1.05% viimase 7 päeva jooksul.

DePINs (DEPINS) – turuteave

$ 76.81K
$ 76.81K$ 76.81K

--
----

$ 76.81K
$ 76.81K$ 76.81K

15.57B
15.57B 15.57B

15,574,503,569.0
15,574,503,569.0 15,574,503,569.0

DePINs praegune turukapitalisatsioon on $ 76.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEPINS ringlev varu on 15.57B, mille koguvaru on 15574503569.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.81K.

DePINs (DEPINS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DePINs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DePINs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DePINs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DePINs ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.16%
30 päeva$ 0+21.01%
60 päeva$ 0-1.32%
90 päeva$ 0--

Mis on DePINs (DEPINS)

DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse DePINs (DEPINS) allikas

DePINs hinna ennustus (USD)

Kui palju on DePINs (DEPINS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePINs (DEPINS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePINs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DePINs hinna ennustust kohe!

DEPINS kohalike valuutade suhtes

DePINs (DEPINS) tokenoomika

DePINs (DEPINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEPINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DePINs (DEPINS) kohta

Kui palju on DePINs (DEPINS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEPINS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEPINS/USD hind?
Praegune hind DEPINS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DePINs turukapitalisatsioon?
DEPINS turukapitalisatsioon on $ 76.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEPINS ringlev varu?
DEPINS ringlev varu on 15.57B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEPINS (ATH) hind?
DEPINS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DEPINS madalaim (ATL) hind?
DEPINS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DEPINS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEPINS kauplemismaht on -- USD.
Kas DEPINS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEPINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEPINS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.