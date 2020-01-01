DePay (DEPAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DePay (DEPAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DePay (DEPAY) teave DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: Payments: Accept Cryptocurrencies

Sales: Sell your Token

Donations: Receive Crypto support

Subscriptions: Recurring payments

Swap: Best price swap

Payroll: Payroll streams

Wallet: Payments & DeFi

Credit: Streams as collateral

DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

Open Source The DePay protocol will always remain open source.

Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required. Ametlik veebisait: https://depay.com/ Valge raamat: https://depay.com/whitepaper Ostke DEPAY kohe!

DePay (DEPAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DePay (DEPAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Koguvaru: $ 57.03M $ 57.03M $ 57.03M Ringlev varu: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 Kõigi aegade madalaim: $ 0.083012 $ 0.083012 $ 0.083012 Praegune hind: $ 0.200965 $ 0.200965 $ 0.200965 Lisateave DePay (DEPAY) hinna kohta

DePay (DEPAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DePay (DEPAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEPAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEPAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEPAY tokeni tokenoomikat, avastage DEPAY tokeni reaalajas hinda!

DEPAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEPAY võiks suunduda? Meie DEPAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEPAY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!