DePay hind (DEPAY)

1 DEPAY/USD reaalajas hind:

$0.20385
$0.20385
-41.90%1D
DePay (DEPAY) reaalajas hinnagraafik
DePay (DEPAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.203033
$ 0.203033
24 h madal
$ 0.351327
$ 0.351327
24 h kõrge

$ 0.203033
$ 0.203033

$ 0.351327
$ 0.351327

$ 7.78
$ 7.78

$ 0.083012
$ 0.083012

-1.86%

-41.95%

-0.98%

-0.98%

DePay (DEPAY) reaalajas hind on $0.203898. Viimase 24 tunni jooksul DEPAY kaubeldud madalaim $ 0.203033 ja kõrgeim $ 0.351327 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEPAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.78 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.083012.

Lüliajalise tootluse osas on DEPAY muutunud -1.86% viimase tunni jooksul, -41.95% 24 tunni vältel -0.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DePay (DEPAY) – turuteave

$ 1.36M
$ 1.36M

--
--

$ 11.63M
$ 11.63M

6.66M
6.66M

57,028,332.0
57,028,332.0

DePay praegune turukapitalisatsioon on $ 1.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DEPAY ringlev varu on 6.66M, mille koguvaru on 57028332.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.63M.

DePay (DEPAY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DePay ja USD hinnamuutus $ -0.1473705241489104.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DePay ja USD hinnamuutus $ -0.0748559716.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DePay ja USD hinnamuutus $ -0.0629614595.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DePay ja USD hinnamuutus $ +0.05547056619548327.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.1473705241489104-41.95%
30 päeva$ -0.0748559716-36.71%
60 päeva$ -0.0629614595-30.87%
90 päeva$ +0.05547056619548327+37.37%

Mis on DePay (DEPAY)

DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DePay (DEPAY) allikas

Ametlik veebisait

DePay hinna ennustus (USD)

Kui palju on DePay (DEPAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DePay (DEPAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DePay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DePay hinna ennustust kohe!

DEPAY kohalike valuutade suhtes

DePay (DEPAY) tokenoomika

DePay (DEPAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEPAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DePay (DEPAY) kohta

Kui palju on DePay (DEPAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEPAY hind USD on 0.203898 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEPAY/USD hind?
Praegune hind DEPAY/USD on $ 0.203898. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DePay turukapitalisatsioon?
DEPAY turukapitalisatsioon on $ 1.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEPAY ringlev varu?
DEPAY ringlev varu on 6.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEPAY (ATH) hind?
DEPAY saavutab ATH hinna summas 7.78 USD.
Mis oli kõigi aegade DEPAY madalaim (ATL) hind?
DEPAY nägi ATL hinda summas 0.083012 USD.
Milline on DEPAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEPAY kauplemismaht on -- USD.
Kas DEPAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEPAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEPAY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:15:47 (UTC+8)

