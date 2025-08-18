Mis on DePay (DEPAY)

DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.

Üksuse DePay (DEPAY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DePay (DEPAY) kohta Kui palju on DePay (DEPAY) tänapäeval väärt? Reaalajas DEPAY hind USD on 0.203898 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEPAY/USD hind? $ 0.203898 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEPAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DePay turukapitalisatsioon? DEPAY turukapitalisatsioon on $ 1.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEPAY ringlev varu? DEPAY ringlev varu on 6.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEPAY (ATH) hind? DEPAY saavutab ATH hinna summas 7.78 USD . Mis oli kõigi aegade DEPAY madalaim (ATL) hind? DEPAY nägi ATL hinda summas 0.083012 USD . Milline on DEPAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEPAY kauplemismaht on -- USD . Kas DEPAY sel aastal kõrgemale ka suundub? DEPAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEPAY hinna ennustust

