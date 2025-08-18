Department Of Gains Coin hind (D.O.G.C)
+1.31%
-4.63%
-29.23%
-29.23%
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul D.O.G.C kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. D.O.G.Ckõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00131648 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on D.O.G.C muutunud +1.31% viimase tunni jooksul, -4.63% 24 tunni vältel -29.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Department Of Gains Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 99.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. D.O.G.C ringlev varu on 921.52M, mille koguvaru on 921518178.714. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.51K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Department Of Gains Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Department Of Gains Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Department Of Gains Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Department Of Gains Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.63%
|30 päeva
|$ 0
|+45.67%
|60 päeva
|$ 0
|+198.44%
|90 päeva
|$ 0
|--
At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.
