Mis on Dentacoin (DCN)

Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community. Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term. Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy. According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place. Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.

Üksuse Dentacoin (DCN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dentacoin (DCN) kohta Kui palju on Dentacoin (DCN) tänapäeval väärt? Reaalajas DCN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DCN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DCN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dentacoin turukapitalisatsioon? DCN turukapitalisatsioon on $ 796.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DCN ringlev varu? DCN ringlev varu on 710.84B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCN (ATH) hind? DCN saavutab ATH hinna summas 0.0059853 USD . Mis oli kõigi aegade DCN madalaim (ATL) hind? DCN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DCN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DCN kauplemismaht on -- USD . Kas DCN sel aastal kõrgemale ka suundub? DCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCN hinna ennustust

