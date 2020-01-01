Demole (DMLG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Demole (DMLG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Demole (DMLG) teave Demole is the first 3D RPG game on the NFT (Non-Fungible Token) platform. Available in both PvP and PvE modes, Demole offers an immersive experience with a rich storyline, epic 3D battle scenes, and optimized earning mechanisms for both gamers and crypto investors. Ametlik veebisait: https://www.demole.io/ Ostke DMLG kohe!

Demole (DMLG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Demole (DMLG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.34K $ 11.34K $ 11.34K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 317.00M $ 317.00M $ 317.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.522796 $ 0.522796 $ 0.522796 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Demole (DMLG) hinna kohta

Demole (DMLG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Demole (DMLG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMLG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMLG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMLG tokeni tokenoomikat, avastage DMLG tokeni reaalajas hinda!

DMLG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DMLG võiks suunduda? Meie DMLG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DMLG tokeni hinna ennustust kohe!

