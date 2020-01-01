DeMi (DEMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeMi (DEMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeMi (DEMI) teave DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment. Ametlik veebisait: https://demi.gg/ Ostke DEMI kohe!

DeMi (DEMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeMi (DEMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Koguvaru: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ringlev varu: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.509055 $ 0.509055 $ 0.509055 Praegune hind: $ 0.895882 $ 0.895882 $ 0.895882 Lisateave DeMi (DEMI) hinna kohta

DeMi (DEMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeMi (DEMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEMI tokeni tokenoomikat, avastage DEMI tokeni reaalajas hinda!

DEMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEMI võiks suunduda? Meie DEMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEMI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!