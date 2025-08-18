Mis on DeMi (DEMI)

DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeMi (DEMI) allikas Ametlik veebisait

DeMi hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeMi (DEMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeMi (DEMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeMi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeMi hinna ennustust kohe!

DEMI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DeMi (DEMI) tokenoomika

DeMi (DEMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeMi (DEMI) kohta Kui palju on DeMi (DEMI) tänapäeval väärt? Reaalajas DEMI hind USD on 1.01 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEMI/USD hind? $ 1.01 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeMi turukapitalisatsioon? DEMI turukapitalisatsioon on $ 1.75M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEMI ringlev varu? DEMI ringlev varu on 1.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEMI (ATH) hind? DEMI saavutab ATH hinna summas 2.97 USD . Mis oli kõigi aegade DEMI madalaim (ATL) hind? DEMI nägi ATL hinda summas 0.509055 USD . Milline on DEMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEMI kauplemismaht on -- USD . Kas DEMI sel aastal kõrgemale ka suundub? DEMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEMI hinna ennustust

DeMi (DEMI) Olulised valdkonna uudised