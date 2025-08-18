Mis on DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

Üksuse DeltaPrime (PRIME) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DeltaPrime (PRIME) tokenoomika

DeltaPrime (PRIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeltaPrime (PRIME) kohta Kui palju on DeltaPrime (PRIME) tänapäeval väärt? Reaalajas PRIME hind USD on 0.04224471 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRIME/USD hind? $ 0.04224471 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRIME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeltaPrime turukapitalisatsioon? PRIME turukapitalisatsioon on $ 182.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRIME ringlev varu? PRIME ringlev varu on 4.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIME (ATH) hind? PRIME saavutab ATH hinna summas 1.52 USD . Mis oli kõigi aegade PRIME madalaim (ATL) hind? PRIME nägi ATL hinda summas 0.0102086 USD . Milline on PRIME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRIME kauplemismaht on -- USD . Kas PRIME sel aastal kõrgemale ka suundub? PRIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIME hinna ennustust

