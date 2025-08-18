Rohkem infot PRIME

DeltaPrime logo

DeltaPrime hind (PRIME)

Loendis mitteolevad

1 PRIME/USD reaalajas hind:

$0.04224471
$0.04224471$0.04224471
-14.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DeltaPrime (PRIME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:41 (UTC+8)

DeltaPrime (PRIME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04241978
24 h madal
$ 0.051257
24 h kõrge

$ 0.04241978
$ 0.051257
$ 1.52
$ 0.0102086
-1.86%

-14.27%

-28.01%

-28.01%

DeltaPrime (PRIME) reaalajas hind on $0.04224471. Viimase 24 tunni jooksul PRIME kaubeldud madalaim $ 0.04241978 ja kõrgeim $ 0.051257 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0102086.

Lüliajalise tootluse osas on PRIME muutunud -1.86% viimase tunni jooksul, -14.27% 24 tunni vältel -28.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DeltaPrime (PRIME) – turuteave

$ 182.73K
--
$ 1.69M
4.33M
40,000,000.0
DeltaPrime praegune turukapitalisatsioon on $ 182.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRIME ringlev varu on 4.33M, mille koguvaru on 40000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.69M.

DeltaPrime (PRIME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DeltaPrime ja USD hinnamuutus $ -0.00703682210857555.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DeltaPrime ja USD hinnamuutus $ -0.0044339371.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DeltaPrime ja USD hinnamuutus $ -0.0381071279.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DeltaPrime ja USD hinnamuutus $ -0.18135073208400087.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00703682210857555-14.27%
30 päeva$ -0.0044339371-10.49%
60 päeva$ -0.0381071279-90.20%
90 päeva$ -0.18135073208400087-81.10%

Mis on DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DeltaPrime (PRIME) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DeltaPrime hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeltaPrime (PRIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeltaPrime (PRIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeltaPrime nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeltaPrime hinna ennustust kohe!

PRIME kohalike valuutade suhtes

DeltaPrime (PRIME) tokenoomika

DeltaPrime (PRIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeltaPrime (PRIME) kohta

Kui palju on DeltaPrime (PRIME) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRIME hind USD on 0.04224471 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRIME/USD hind?
Praegune hind PRIME/USD on $ 0.04224471. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DeltaPrime turukapitalisatsioon?
PRIME turukapitalisatsioon on $ 182.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRIME ringlev varu?
PRIME ringlev varu on 4.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIME (ATH) hind?
PRIME saavutab ATH hinna summas 1.52 USD.
Mis oli kõigi aegade PRIME madalaim (ATL) hind?
PRIME nägi ATL hinda summas 0.0102086 USD.
Milline on PRIME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRIME kauplemismaht on -- USD.
Kas PRIME sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.