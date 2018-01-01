Delta Exchange (DETO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Delta Exchange (DETO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Delta Exchange (DETO) teave Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Ametlik veebisait: https://www.delta.exchange/ Ostke DETO kohe!

Delta Exchange (DETO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Delta Exchange (DETO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 94.42M $ 94.42M $ 94.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.16M $ 30.16M $ 30.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Praegune hind: $ 0.06032 $ 0.06032 $ 0.06032 Lisateave Delta Exchange (DETO) hinna kohta

Delta Exchange (DETO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Delta Exchange (DETO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DETO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DETO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DETO tokeni tokenoomikat, avastage DETO tokeni reaalajas hinda!

