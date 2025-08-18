Mis on Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Delta Exchange (DETO) allikas Ametlik veebisait

Delta Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on Delta Exchange (DETO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Delta Exchange (DETO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Delta Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Delta Exchange hinna ennustust kohe!

DETO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Delta Exchange (DETO) tokenoomika

Delta Exchange (DETO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DETO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Delta Exchange (DETO) kohta Kui palju on Delta Exchange (DETO) tänapäeval väärt? Reaalajas DETO hind USD on 0.060361 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DETO/USD hind? $ 0.060361 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DETO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Delta Exchange turukapitalisatsioon? DETO turukapitalisatsioon on $ 5.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DETO ringlev varu? DETO ringlev varu on 94.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DETO (ATH) hind? DETO saavutab ATH hinna summas 0.629138 USD . Mis oli kõigi aegade DETO madalaim (ATL) hind? DETO nägi ATL hinda summas 0.00701012 USD . Milline on DETO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DETO kauplemismaht on -- USD . Kas DETO sel aastal kõrgemale ka suundub? DETO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DETO hinna ennustust

Delta Exchange (DETO) Olulised valdkonna uudised