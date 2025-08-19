Mis on Delrey Inu (DELREY)

What is the project about? DelRey Inu is a fun, community-driven meme token that pays tribute to Maye Musk's beloved dog, DelRey. What makes your project unique? This adorable pup is the best friend of Floki, another beloved dog in the Musk family. DelRey Inu is an exciting token that has captured the hearts of over 350 people in the crypto community. Token has 0 taxes and liquidity is locked for 100 years. History of your project. We had a fair launch on 24th March 2023, and our contract is renounced. What’s next for your project? Exchange Listings in Q2 2023, Delrey Inu NFTs in May 2023. What can your token be used for? Our project is a meme token, and a great way to honour the memory of a cherished pet, and to connect with other animal lovers in the crypto community.

Üksuse Delrey Inu (DELREY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Delrey Inu (DELREY) tokenoomika

Delrey Inu (DELREY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DELREY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Delrey Inu (DELREY) kohta Kui palju on Delrey Inu (DELREY) tänapäeval väärt? Reaalajas DELREY hind USD on 0.074661 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DELREY/USD hind? $ 0.074661 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DELREY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Delrey Inu turukapitalisatsioon? DELREY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DELREY ringlev varu? DELREY ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DELREY (ATH) hind? DELREY saavutab ATH hinna summas 1.34 USD . Mis oli kõigi aegade DELREY madalaim (ATL) hind? DELREY nägi ATL hinda summas 0.01658828 USD . Milline on DELREY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DELREY kauplemismaht on -- USD . Kas DELREY sel aastal kõrgemale ka suundub? DELREY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DELREY hinna ennustust

