Delphy (DPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Delphy (DPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Delphy (DPY) teave Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity. Ametlik veebisait: https://delphy.org/delphy.html Ostke DPY kohe!

Delphy (DPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Delphy (DPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 389.53K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 60.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 639.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00059748 Praegune hind: $ 0.0063898

Delphy (DPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Delphy (DPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DPY tokeni tokenoomikat, avastage DPY tokeni reaalajas hinda!

DPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DPY võiks suunduda? Meie DPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DPY tokeni hinna ennustust kohe!

