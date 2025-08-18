Mis on Delphy (DPY)

Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Delphy (DPY) allikas Ametlik veebisait

Delphy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Delphy (DPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Delphy (DPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Delphy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Delphy hinna ennustust kohe!

DPY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Delphy (DPY) tokenoomika

Delphy (DPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Delphy (DPY) kohta Kui palju on Delphy (DPY) tänapäeval väärt? Reaalajas DPY hind USD on 0.00524262 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DPY/USD hind? $ 0.00524262 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Delphy turukapitalisatsioon? DPY turukapitalisatsioon on $ 320.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DPY ringlev varu? DPY ringlev varu on 60.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPY (ATH) hind? DPY saavutab ATH hinna summas 4.88 USD . Mis oli kõigi aegade DPY madalaim (ATL) hind? DPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DPY kauplemismaht on -- USD . Kas DPY sel aastal kõrgemale ka suundub? DPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPY hinna ennustust

Delphy (DPY) Olulised valdkonna uudised