Delphy logo

Delphy hind (DPY)

Loendis mitteolevad

1 DPY/USD reaalajas hind:

$0.00524262
$0.00524262$0.00524262
-9.10%1D
mexc
USD
Delphy (DPY) reaalajas hinnagraafik
Delphy (DPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00502985
$ 0.00502985$ 0.00502985
24 h madal
$ 0.00645623
$ 0.00645623$ 0.00645623
24 h kõrge

$ 0.00502985
$ 0.00502985$ 0.00502985

$ 0.00645623
$ 0.00645623$ 0.00645623

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-9.19%

+15.47%

+15.47%

Delphy (DPY) reaalajas hind on $0.00524262. Viimase 24 tunni jooksul DPY kaubeldud madalaim $ 0.00502985 ja kõrgeim $ 0.00645623 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.88 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DPY muutunud +0.83% viimase tunni jooksul, -9.19% 24 tunni vältel +15.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Delphy (DPY) – turuteave

$ 320.69K
$ 320.69K$ 320.69K

--
----

$ 526.55K
$ 526.55K$ 526.55K

60.90M
60.90M 60.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Delphy praegune turukapitalisatsioon on $ 320.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPY ringlev varu on 60.90M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 526.55K.

Delphy (DPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Delphy ja USD hinnamuutus $ -0.000530582034962398.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Delphy ja USD hinnamuutus $ -0.0018414875.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Delphy ja USD hinnamuutus $ +0.0062468669.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Delphy ja USD hinnamuutus $ +0.004270247946734766.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000530582034962398-9.19%
30 päeva$ -0.0018414875-35.12%
60 päeva$ +0.0062468669+119.16%
90 päeva$ +0.004270247946734766+439.16%

Mis on Delphy (DPY)

Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Delphy (DPY) allikas

Ametlik veebisait

Delphy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Delphy (DPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Delphy (DPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Delphy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Delphy hinna ennustust kohe!

DPY kohalike valuutade suhtes

Delphy (DPY) tokenoomika

Delphy (DPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Delphy (DPY) kohta

Kui palju on Delphy (DPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPY hind USD on 0.00524262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPY/USD hind?
Praegune hind DPY/USD on $ 0.00524262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Delphy turukapitalisatsioon?
DPY turukapitalisatsioon on $ 320.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPY ringlev varu?
DPY ringlev varu on 60.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPY (ATH) hind?
DPY saavutab ATH hinna summas 4.88 USD.
Mis oli kõigi aegade DPY madalaim (ATL) hind?
DPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPY kauplemismaht on -- USD.
Kas DPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPY hinna ennustust.
Delphy (DPY) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.