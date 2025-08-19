Mis on DELPHIBETS (DPH)

DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.

Üksuse DELPHIBETS (DPH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DELPHIBETS (DPH) kohta Kui palju on DELPHIBETS (DPH) tänapäeval väärt? Reaalajas DPH hind USD on 0.00158993 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DPH/USD hind? $ 0.00158993 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DPH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DELPHIBETS turukapitalisatsioon? DPH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DPH ringlev varu? DPH ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPH (ATH) hind? DPH saavutab ATH hinna summas 0.055697 USD . Mis oli kõigi aegade DPH madalaim (ATL) hind? DPH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DPH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DPH kauplemismaht on -- USD . Kas DPH sel aastal kõrgemale ka suundub? DPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPH hinna ennustust

