DELI FM (DELIFM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DELI FM (DELIFM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

DELI FM (DELIFM) teave DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem. Ametlik veebisait: https://deliverxrd.com

DELI FM (DELIFM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DELI FM (DELIFM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.05K $ 39.05K $ 39.05K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 899.80M $ 899.80M $ 899.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.39K $ 43.39K $ 43.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00143754 $ 0.00143754 $ 0.00143754 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004292 $ 0.00004292 $ 0.00004292 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DELI FM (DELIFM) hinna kohta

DELI FM (DELIFM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DELI FM (DELIFM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DELIFM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DELIFM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DELIFM tokeni tokenoomikat, avastage DELIFM tokeni reaalajas hinda!

DELIFM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DELIFM võiks suunduda? Meie DELIFM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DELIFM tokeni hinna ennustust kohe!

