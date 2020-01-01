DELAY (DELAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DELAY (DELAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DELAY (DELAY) teave $DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays. Ametlik veebisait: https://www.delayed.af/ Ostke DELAY kohe!

DELAY (DELAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DELAY (DELAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.54K $ 9.54K $ 9.54K Koguvaru: $ 952.40M $ 952.40M $ 952.40M Ringlev varu: $ 665.43M $ 665.43M $ 665.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.65K $ 13.65K $ 13.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00153463 $ 0.00153463 $ 0.00153463 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DELAY (DELAY) hinna kohta

DELAY (DELAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DELAY (DELAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DELAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DELAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DELAY tokeni tokenoomikat, avastage DELAY tokeni reaalajas hinda!

DELAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DELAY võiks suunduda? Meie DELAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DELAY tokeni hinna ennustust kohe!

