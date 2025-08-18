Mis on DELAY (DELAY)

$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays. Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains. With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary. Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.

DELAY (DELAY) tokenoomika

DELAY (DELAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DELAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DELAY (DELAY) kohta Kui palju on DELAY (DELAY) tänapäeval väärt? Reaalajas DELAY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DELAY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DELAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DELAY turukapitalisatsioon? DELAY turukapitalisatsioon on $ 10.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DELAY ringlev varu? DELAY ringlev varu on 665.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DELAY (ATH) hind? DELAY saavutab ATH hinna summas 0.00153463 USD . Mis oli kõigi aegade DELAY madalaim (ATL) hind? DELAY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DELAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DELAY kauplemismaht on -- USD . Kas DELAY sel aastal kõrgemale ka suundub? DELAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DELAY hinna ennustust

