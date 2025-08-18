Mis on Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

Üksuse Dejitaru Shirudo (SHIELD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dejitaru Shirudo (SHIELD) kohta Kui palju on Dejitaru Shirudo (SHIELD) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIELD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIELD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIELD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dejitaru Shirudo turukapitalisatsioon? SHIELD turukapitalisatsioon on $ 85.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIELD ringlev varu? SHIELD ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIELD (ATH) hind? SHIELD saavutab ATH hinna summas 0.00285697 USD . Mis oli kõigi aegade SHIELD madalaim (ATL) hind? SHIELD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIELD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIELD kauplemismaht on -- USD . Kas SHIELD sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIELD hinna ennustust

