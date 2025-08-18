Rohkem infot SHIELD

SHIELD Hinnainfo

SHIELD Ametlik veebisait

SHIELD Tokenoomika

SHIELD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dejitaru Shirudo logo

Dejitaru Shirudo hind (SHIELD)

Loendis mitteolevad

1 SHIELD/USD reaalajas hind:

--
----
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dejitaru Shirudo (SHIELD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:32:58 (UTC+8)

Dejitaru Shirudo (SHIELD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00285697
$ 0.00285697$ 0.00285697

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.93%

+4.58%

+4.58%

Dejitaru Shirudo (SHIELD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHIELD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIELDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00285697 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIELD muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel +4.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) – turuteave

$ 85.16K
$ 85.16K$ 85.16K

--
----

$ 85.16K
$ 85.16K$ 85.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dejitaru Shirudo praegune turukapitalisatsioon on $ 85.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIELD ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.16K.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dejitaru Shirudo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dejitaru Shirudo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dejitaru Shirudo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dejitaru Shirudo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.93%
30 päeva$ 0+44.23%
60 päeva$ 0+49.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dejitaru Shirudo (SHIELD) allikas

Ametlik veebisait

Dejitaru Shirudo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dejitaru Shirudo (SHIELD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dejitaru Shirudo (SHIELD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dejitaru Shirudo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dejitaru Shirudo hinna ennustust kohe!

SHIELD kohalike valuutade suhtes

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenoomika

Dejitaru Shirudo (SHIELD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIELD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dejitaru Shirudo (SHIELD) kohta

Kui palju on Dejitaru Shirudo (SHIELD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIELD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIELD/USD hind?
Praegune hind SHIELD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dejitaru Shirudo turukapitalisatsioon?
SHIELD turukapitalisatsioon on $ 85.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIELD ringlev varu?
SHIELD ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIELD (ATH) hind?
SHIELD saavutab ATH hinna summas 0.00285697 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIELD madalaim (ATL) hind?
SHIELD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHIELD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIELD kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIELD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIELD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:32:58 (UTC+8)

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.