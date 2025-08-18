Mis on Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dejitaru Hoshi (HOSHI) kohta Kui palju on Dejitaru Hoshi (HOSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas HOSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HOSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HOSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dejitaru Hoshi turukapitalisatsioon? HOSHI turukapitalisatsioon on $ 63.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HOSHI ringlev varu? HOSHI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HOSHI (ATH) hind? HOSHI saavutab ATH hinna summas 0.00551356 USD . Mis oli kõigi aegade HOSHI madalaim (ATL) hind? HOSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HOSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HOSHI kauplemismaht on -- USD . Kas HOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? HOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HOSHI hinna ennustust

