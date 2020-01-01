Degent (DEGENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Degent (DEGENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Degent (DEGENT) teave Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Ametlik veebisait: https://degent.ai Valge raamat: https://degentai.gitbook.io/degentai Ostke DEGENT kohe!

Degent (DEGENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Degent (DEGENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.33K $ 3.33K $ 3.33K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.28K $ 4.28K $ 4.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Degent (DEGENT) hinna kohta

Degent (DEGENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Degent (DEGENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGENT tokeni tokenoomikat, avastage DEGENT tokeni reaalajas hinda!

DEGENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGENT võiks suunduda? Meie DEGENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEGENT tokeni hinna ennustust kohe!

