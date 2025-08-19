Mis on Degent (DEGENT)

Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.

Üksuse Degent (DEGENT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Degent hinna ennustus (USD)

DEGENT kohalike valuutade suhtes

Degent (DEGENT) tokenoomika

Degent (DEGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degent (DEGENT) kohta Kui palju on Degent (DEGENT) tänapäeval väärt? Reaalajas DEGENT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEGENT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEGENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Degent turukapitalisatsioon? DEGENT turukapitalisatsioon on $ 3.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEGENT ringlev varu? DEGENT ringlev varu on 779.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGENT (ATH) hind? DEGENT saavutab ATH hinna summas 0.00126799 USD . Mis oli kõigi aegade DEGENT madalaim (ATL) hind? DEGENT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DEGENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEGENT kauplemismaht on -- USD . Kas DEGENT sel aastal kõrgemale ka suundub? DEGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGENT hinna ennustust

