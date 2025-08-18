Mis on Degens With Attitude (DWA)

Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Degens With Attitude (DWA) kohta Kui palju on Degens With Attitude (DWA) tänapäeval väärt? Reaalajas DWA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DWA/USD hind? $ 0 . Milline on Degens With Attitude turukapitalisatsioon? DWA turukapitalisatsioon on $ 25.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on DWA ringlev varu? DWA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DWA (ATH) hind? DWA saavutab ATH hinna summas 0.00211149 USD . Mis oli kõigi aegade DWA madalaim (ATL) hind? DWA nägi ATL hinda summas 0 USD .

